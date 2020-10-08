Рим, 8 октября, 2020, 22:29 — ИА Регнум. Следующий пакет антикоронавирусных ограничений правительство Италии и главы провинций должны разработать вместе, с таким предложением выступил в четверг, 8 октября, министр по делам регионов Франческо Боччья.

Флаг Италии

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Днем ранее правительство Италии утвердило декрет, согласно которому власти регионов не имеют права смягчать ограничения, введенные национальным правительством, но могут при этом утверждать еще более строгие ограничения.

По даннымна 8 октября, в Италии умерли36 083человека с подтвержденным диагнозом «коронавирусная пневмония», за последние сутки этот показатель увеличился на22(днем ранее — на31). Выздоровели236 363человека, за сутки этот показатель увеличился на1060(днем ранее — на1204). Число подтвержденных носителей выросло на4458(днем ранее — на3678) — это самый высокий показатель с начала апреля 2020 года. За последние два дня число новых случаев выросло вдвое, за последние четыре недели — вчетверо. Отчасти это объясняется выросшим объемом проводимых тестов.

С учетом выздоровевших и погибших общее число носителей коронавируса за всё время эпидемии составляет338 398. В настоящее время заражены65 952человека — на3376больше, чем днем ранее. Количество актуально заражённых (непрерывно снижавшееся с конца апреля до начала июля) растёт ужечуть большедвух месяцев, за это время увеличилосьв 5,5раза. При этом гораздо медленнее увеличивается количество умерших: врачи связывают это с изменением среднего возраста заражённых — теперь это почти всегда молодые люди и люди среднего возраста.

Школы, транспорт и предприятия страны работают в обычном режиме. При этом граждане обязаны носить маску во всех без исключения общественных местах и соблюдать правило санитарной дистанции.