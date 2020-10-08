Москва, 8 октября, 2020, 22:06 — ИА Регнум. Роспотребнадзор приостановил работу отделения «Альфа-банка» в московском районе Марьино за нарушения мер профилактики коронавируса. Об этом сообщается 8 октября в Telegram-канале оперативного штаба столицы.

Александр Кульчицкий ИА Красная Весна Альфа-банк

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус наступает: в России ужесточают меры — все новости»

По информации штаба, в помещении банка отсутствовали бактерицидные облучатели воздуха, не проводилась термометрия при входе. В учреждении также не было запаса дезинфицирующих средств, масок и перчаток для сотрудников.

Кроме этого, как сообщается, в ходе проверки банк не представил результаты тестов сотрудников на коронавирусную инфекцию.

В связи с выявленными нарушениями были составлены материалы по статье 6.3 КоАП РФ «Нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения», которая предусматривает ответственность в виде штрафа до 500 тысяч рублей или приостановления деятельности на срок до 90 суток.