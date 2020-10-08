Ереван, 8 октября, 2020, 21:13 — ИА Регнум. Атака азербайджанских ВС на журналистов в городе Шуша (Нагорный Карабах) была целенаправленной, сообщил 8 октября журналистам официальный представитель минобороны Армении Арцрун Ованнисян.

Mod.gov.az Азербайджанская самоходная артиллерия

ИА REGNUM) работают международные журналисты, но всё-таки целенаправленно обстреливает их». Ованнисян «Враг хорошо осведомлён, что в Арцахе (Нагорный Карабах — прим.) работают международные журналисты, но всё-таки целенаправленно обстреливает их».

Как сообщало ИА REGNUM, армянский МИД ранее заявил о целенаправленном уничтожении азербайджанскими военными священных для армян объектов, в том числе собора Святого Всеспасителя Казанчецоц в Шуше.

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В результате атаки на это здание три человека, в том числе двое российских журналистов, получили осколочные ранения.