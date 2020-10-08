Минск, 8 октября, 2020, 21:03 — ИА Регнум. «Символы, которые использовали белорусские коллаборационисты во время Великой Отечественной войны, должны быть запрещены», — считают представители белорусской общественности, направившее соответствующее обращение к властям Белоруссии.

ИА REGNUM Протестующие на площади Независимости в Минске

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Обращение левопатриотических общественных объединений Белоруссии из Координационного совета «Единство» направлено Александру Лукашенко, председателям палаты представителей Национального собрания Владимиру Андрейченко и Совета Республики Наталье Кочановой, министру обороны Виктору Хренину, министру внутренних дел Юрию Караеву, министру юстиции Олегу Слижевскому, министру культуры Юрию Бондарю и министру образования Игорю Карпенко.

Лидеры белорусских НГО в своём обращении отметили, что с 9 августа прозападная оппозиция, не согласная с результатами президентских выборов, «до сих пор проводит несанкционированныепротестные выступления, в которых широко применяется националистическая символика: бело-красно-белые флаги и полотнища, герб «Погоня», а также звучит клич «Жыве Беларусь!».

«Цель этих акций, управляемых кукловодами из-за рубежа, — совершение государственного переворота, превращение Белоруссии в колонию западных стран и отрыв ее от России», — сказано в документе.

По мнению его авторов, многие участники оппозиционных мероприятий «не знают о том, что используют символику и клич, которые активно применялись гитлеровскими пособниками на оккупированной территории республики в период Великой Отечественной войны». В этом они видят недоработку государственных СМИ.

«В результате внимание читательской и зрительской аудитории сосредоточивается на том, что эти символы в том или ином виде имели хождение на нынешней территории республики в различные исторические периоды. Практически игнорируется тот факт, что, начиная с периода Гражданской войны, они были символами тех сил, которые выступали за отрыв Белоруссии от России и активно сотрудничали сначала с германскими, а затем с белопольскими интервентами, — сказано в обращении. — Что во время Великой Отечественной войны эта символика активно насаждалась на оккупированной территории республики гитлеровскими пособниками при одобрении и прямой поддержке гитлеровских оккупационных властей».

Представители белорусской общественности напомнили, что бело-красно-белый флаг и литовский герб «Погоня» размещались на передовицах коллаборационистских газет. Под этими символами гитлеровцы и их пособники проводили на оккупированной территории массовые мероприятия и свои праздники, включая день рождения Гитлера.

Символика белорусских националистов-коллаборационистов на таких и подобных им мероприятиях соседствовала со знамёнами III Рейха, портретами Гитлера, фашистской свастикой и нацистским орлом. Эта же символика использовалась созданным по образцу гитлерюгенда «Союзом белорусской молодёжи» и другими коллаборационистскими, вооружёнными формированиями («Самаахова», БКА 13-й полицейский батальон СД и др.).

В тот же период «в массовое пользование внедрялся клич «Жыве Беларусь!», под аккомпанемент которого в ходе гитлеровского геноцида было уничтожено до трети её населения», отметили в КС «Единство». Там также напомнили, что «именно этим кличем на белорусском языке заканчивали некоторые свои речи и обращения главы гитлеровской оккупационной администрации: сначала Кубе, а затем Готтберг».

Лидеры белорусских общественных организаций категорически возразили звучащим предложениям реабилитации этих символов. Они отметили: «Так, в газете «Культура» (учредитель — министерство культуры РБ) в номере за 22 августа 2020 года на страницах 14 и 15 появилась обширная статья А. Рудака «Мiнуўшчына i сучаснасць гiстарычнай сiмволiкi», где одобряется факт придания в 2007 году знаку «Погоня» статуса нематериальной исторической ценности и выражается надежда на то, что аналогичный статус будет присвоен и бело-красно-белому знамени».

По их мнению, «бело-красно-белая символика» в период гитлеровской оккупации «однозначно стала в республике символом предательства и пособничества оккупантам». Поэтому в отношении бело-красно-белого флага и «Жыве Беларусь!» предложено «поступить так же, как в настоящее время поступают в ряде стран, запрещая свастику, которая в своё время не носила отрицательно смысла, но снискала всеобщую ненависть тем, что стала во Вторую мировую войну в массовом сознании символом самого зверского геноцида, осуществлявшегося гитлеровскими фашистами».

«Мы — наследники республики-партизанки. Республики, более миллиона граждан которой сражались с фашизмом на фронтах Великой Отечественной войны. Республики, на территории которой 440 тысяч партизан и подпольщиков — подлинных героев белорусского народа — сражались против фашистов и их холуйствующих пособников с их бело-красно-белыми флагами, гербом «Погоня» и кличем «Жыве Беларусь!», — сказано в документе. — И мы не должны допустить кощунственного надругательства и глумления над памятью тех, кто отдал свои жизни ради избавления от коричневой чумы!»