Москва, 8 октября, 2020, 21:12 — ИА Регнум. Заявление премьер-министра Армении Никола Пашиняна, согласно которому Азербайджан попал в «ловушку» на территории Нагорного Карабаха, вызвало обсуждение среди пользователей интернета. Пользователи оставили комментарии 8 октября в сервисе «Яндекс.Новости».

primeminister.am Никол Пашинян

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Многие комментаторы призвали не забывать, что во время обсуждения данной новости на территории Карабаха обе стороны конфликта несут человеческие потери. Вне зависимости от того, кто выигрывает, а кто проигрывает, важно помнить, говорят люди, что война — это горе.

«Кто бы что ни говорил, но в эти минуты погибают молодые ребята с обеих сторон. Безусловно, нет легкого решения данного вопроса, но оно должно быть найдено, сидя в тепле с телефоном, можно говорить все что угодно, но представьте состояние тех родителей, чьи дети сейчас на войне… Да, умереть за родину для настоящего мужчины великая честь, но доя родителей это великое горе, и с каждым днём таких родителей становится больше», — пишет пользователь под псевдонимом D S.

Часть граждан призвала Азербайджан и Армению сесть за стол переговоров и прекратить военные действия. Кроме того, сторонам стоило бы войти в союз с Российской Федерацией, которая сможет примирить враждующие государства, считают пользователи.

«Мне кажется, что лидерам Армении и Азербайджана пора подать заявку о вхождении в союз с Россией. Именно в тройственном союзе с Россией обе конфликтующие республики смогли жить почти век мирно, развиваться и поддерживать разумные отношения с соседями. Кому потребовались смерти лучших сынов Азербайджана и Армении, мирных жителей. И сколько их еще уйдет в мир иной. Зачем?» — задаётся вопросом Валентина С.

Нашлись и те, кто не рекомендует России принимать активное участие в борьбе Баку и Еревана. По мнению комментаторов, в привлечении к конфликту России и заключается план стран Запада. Тем самым Америка и её компаньоны намереваются ослабить роль России на других важных направлениях.

«Пашинян по заданию Америки хотел привлечь Россию на эту войну. Сейчас в Сирии российские войска очень мешают американским войскам. Как раз американцы хотят ослабить роль России на сирийской территории. Так что Пашинян сейчас сам в ловушке», — пишет пользователь «Атилла Гуннов».

Другие оказались уверены, что даже в случае участия Российской Федерации в войне на территории Нагорного Карабаха конфликт потушить не удастся. По мнению граждан, эту вражду можно только оттянуть по времени.

«Лишь бы Путин не ввёл туда наши войска. Я был там в 1991 году. Стояли щитом между двух сторон. Эту горячую точку потушить нельзя. Можно только чуть успокоить на какое-то время. Жаль только молодых ребят, которые гибнут с обеих сторон, да и мирное население на границе конфликта», — пишет пользователь под псевдонимом «В.А.М.».

Большинство пользователей оказались едины во мнении, что конфликт необходимо немедленно прекратить, вывести с территорий обеих республик иностранных наёмников и сесть за стол переговоров.

«Люди! Как же жаль ребят молодых и с той, и с другой стороны! Пусть садятся за стол и обсуждают! А турок к себе домой отправят! Нужен мир! Сколько жизней война унесет? Век человеческий короток, пожалуйста, призывайте договариваться! Не сейте вражду и неприятие!» — написала Ирина И.

Напомним, 8 октября премьер-министр Армении Никол Пашинян сделал заявление о том, что Азербайджан попал в «ловушку» на территории Нагорного Карабаха, а его войска получили сокрушительный удар.