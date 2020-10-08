Москва, 8 октября, 2020, 19:50 — ИА Регнум. В Госдуме обеспокоены сообщениями о пострадавших журналистах в зоне нагорно-карабхского конфликта и призывают Армению и Азербайджан обеспечить представителям СМИ нормальные условия работы, передает корреспондент ИА REGNUM 8 октября.

Иван Шилов ИА REGNUM Карабахский конфликт

Следите за развитием событий в трансляции: «Бои в Нагорном Карабахе — все новости»

"Мы очень обеспокоены поступающими сообщениями и призываем и Баку, и Ереван приложить максимальные усилия для обеспечения представителям СМИ нормальных условий работы, насколько это возможно», — сказал первый замглавы фракции «Единая Россия» в Госдуме Адальби Шхагошев.

Конфликт в Нагорном Карабахе сейчас находится в центре внимания всего мира, в этой ситуации крайне важна объективная информация из региона, которую мы все можем получить в том числе благодаря представителям СМИ, отметил парламентарий.

С момента эскалации конфликта в Нагорном Карабахе под обстрел попадают представители как российских, так и иностранных СМИ.

Читайте также: Названо имя второго раненного в Карабахе журналиста из России