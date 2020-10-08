Вашингтон, 8 октября, 2020, 18:56 — ИА Регнум. Президент США Дональд Трамп в телефонном интервью Fox News 8 октября приравнял основателя ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Абу Бакра аль-Багдади и главу иранского подразделения «Аль-Кудс» Касема Сулеймани.

Farsi.khamenei.ir Касем Сулеймани

«Я убил аль-Багдади, я убил Сулеймани — гораздо более крупных (террористов), чем Усама бен Ладен» , — заявил Трамп.

Трамп заявил, что генерал Сулеймани, убитый в результате удара ВВС США в Багдаде 3 января 2020 года, был «худшим террористом за 50 лет».

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