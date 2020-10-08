Вашингтон, 8 октября, 2020, 18:44 — ИА Регнум. Президент США Дональд Трамп объявил в телефонном интервью Fox Business 8 октября, что американские войска уйдут из Афганистана «до конца года».

U.S. Army Американские солдаты ведут бой в Афганистане

«19 лет — это достаточно. Они действуют там как полицейские, они не действуют как военные» , — заявил Трамп.

Как сообщало ИА REGNUM, в феврале США подписали соглашение с афганскими талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ) о выводе войск. В Катаре идут мирные переговоры между боевиками и афганским правительством.

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