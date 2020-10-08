Трамп назвал сроки вывода войска США из Афганистана
Вашингтон, 8 октября, 2020, 18:44 — ИА Регнум. Президент США Дональд Трамп объявил в телефонном интервью Fox Business 8 октября, что американские войска уйдут из Афганистана «до конца года».
U.S. Army
Американские солдаты ведут бой в Афганистане
«19 лет — это достаточно. Они действуют там как полицейские, они не действуют как военные», — заявил Трамп.
Как сообщало ИА REGNUM, в феврале США подписали соглашение с афганскими талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ) о выводе войск. В Катаре идут мирные переговоры между боевиками и афганским правительством.
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