Санкт-Петербург, 8 октября, 2020, 18:30 — ИА Регнум. Члены архитектурного и градозащитного сообщества Петербурга выступили против попыток постройки 170-метровой колокольни у Смольного собора, называя это новоделом, передает корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Драй ИА REGNUM Смольный собор

Как указал заместитель председателя петербургского отделения ВООПИиК Александр Кононов, в городе уже развернута настоящая рекламная кампания потенциальной постройки: он видел автобусы с ее изображением, дети в школах 1 сентября получали подарки с видом колокольни. Стоит за этим организация под названием «Фонд содействия восстановлению объектов истории и культуры в Санкт-Петербурге».

Проект объясняется тем, что в замысле Франческо Растрелли от 1750−1756 годов такая колокольня была. Однако, как указывают специалисты, нет никаких документальных материалов, которые позволили бы воссоздать колокольню: авторская модель монастыря относится к промежуточному варианту. Объемных чертежей колокольни тоже нет и быть не может, как и «окончательного» варианта Растрелли, в архивах их можно найти их несколько.

Кроме того, очевидно, что Растрелли отказался от замысла, так как заменил четыре малых головы собора на четыре звонницы, и в колокольне пропала необходимость еще в момент строительства храма.

«Сооружение высотой 170 метров может не только стать новой псевдоисторической доминантой центра города, но и конкурентом доминанты всемирно признанной — колокольни и шпиля Петропавловской крепости», — считает член-эксперт Международного научного комитета ICOMOS по историческим городам и селениям Сергей Горбатенко.

Впрочем, идею с колокольней поддерживают архитекторы Рафаэль Даянов, Михаил Мамошин и директор ООО «Ленстройуправление» Владимир Трушковский, которые тоже являются членами ICOMOS, а последний также входит в состав Совета ICOMOS Петербурга.

«Эта колокольня существенно бы разрушила систему, достаточно «Лахта центра», который уже разрушил эту систему доминант, — добавил председатель Ассоциации экспертов по проведению государственной историко-культурной экспертизы Михаил Мильчик. — Эта вертикаль убила бы значение Смольного монастыря. <…> Это был бы существенный ущерб, удар по истории России, истории архитектуры и, конечно, по истории нашего города».

С ним согласен доктор искусствоведения, заведующий кафедрой теории и истории архитектуры Академии художеств им. Репина Андрей Пунин.

«Я считаю, что заново строить то, что никогда не было построено, было бы несколько авантюрно. Поэтому отношусь к идее постройки внове этой колокольни резко отрицательно», — заявил он.

Специалисты предложили отправить этот «небоскреб Растрелли» и прочие авантюрные проекты «за 101-й километр», или, например, поставить ее в Шушарах в районе «Экспофорума».

Александр Кононов сообщил, что на прошлой неделе состоялось заседание Совета петербургского ICOMOS, и все его члены практически единогласно, за исключением одного воздержавшегося, проголосовали за недопустимость каких бы то ни было вариантов строительства колокольни. Единогласно против колокольни проголосовал и Национальный научный комитет по культурным ландшафтам Национального комитета ICOMOS России.

«Даже если бы сохранились детальные проектные чертежи, все равно это не дает оснований возводить сооружение, которого никогда не существовало. Это принципиально отличается от воссоздания разрушенного, утраченного, но существовавшего памятника. Тут, может быть, в отдельных случаях можно пойти на создание его макета ‑ и то это большой вопрос. А уж когда сооружения вообще не было, то это абсолютно недопустимо, потому что это просто переписывание или исправление истории», — резюмировал Мильчик.