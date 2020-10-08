Глава Европарламента ушел на карантин
Брюссель, 8 октября, 2020, 18:13 — ИА Регнум. Председатель Европарламента Давид Сассоли объявил, что оказался контактным по COVID-19 и ушел на самоизоляцию.
European Parliament
Давид Сассоли
«Я контактировал с одним из моих сотрудников, у которого сегодня оказался положительный результат на COVID-19», — написал Сассоли в Twitter.
Глава Европарламента отметил, что у него ничего не болит и нет никаких симптомов, но он «самоизолировался на необходимый период для проведения необходимых проверок».
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