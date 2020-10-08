Вашингтон, 8 октября, 2020, 18:01 — ИА Регнум. Президент США Дональд Трамп 8 октября дал первое после лечения от COVID-19 большое телефонное интервью телеканалу Fox Business.

Facebook.com/DonaldTrump Дональд Трамп

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Вопросы интервью касались как здоровья президента США, так и продолжающейся президентской кампании и соперника Трампа от демократов Джо Байдена.

Трамп заверил корреспондента Марию Бартиромо, что лекарство «Регенерон» помогает от коронавирусной инфекции, он чувствует себя отлично и даже «экстремально помолодел».

Решение Комиссии по президентским дебатам о проведении следующей встречи с Байденом в виртуальном формате президент США назвал «смешным». Трамп заявил, что не будет «тратить время» на виртуальные дебаты.

Трамп также заявил, что «не верит опросам», которые отдают победу на предстоящих выборах Байдену. Самого Байдена Трамп в очередной раз оскорбил, усомнившись в его «умственных способностях».

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