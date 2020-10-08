Москва, 8 октября, 2020, 17:54 — ИА Регнум. Минздрав России рекомендует гражданам оставаться дома в предстоящие выходные из-за роста заболеваемости COVID-19. Об этом 8 октября заявил журналистам помощник министра здравоохранения Алексей Кузнецов.

Константин Ерёмин ИА Красная Весна Пенсионеры дома

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«Рекомендуем провести предстоящие выходные дома, в кругу членов семьи, воздержаться от походов в гости и посещения публичных мест, ограничить пользование общественным транспортом», — сказал он.

Согласно последним данным, в России выявлено уже 1 260 112 случаев заражения коронавирусом, в том числе 11 493 случая — за последние сутки. Скончались 22 056 пациентов с COVID-19, излечились и был выписаны из больниц 1 002 329 человек.