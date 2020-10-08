Минск, 8 октября, 2020, 17:47 — ИА Регнум. Сотрудников МВД Белоруссии, арестованных за отказ применять силу против мирных манифестантов, осудили на закрытом процессе в следственном изоляторе города Жодино. Об этом ИА REGNUM сообщил источник в правоохранительных органах Минска.

ИА REGNUM Силовики

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Процесс проходил 6−7 октября в режиме секретности. По неофициальной информации, различные наказания получили сотрудники МВД, в том числе Внутренних войск из в/ч 3214.

За отказ жёстко подавлять мирные манифестации противников бессменного правления Александра Лукашенко теперь уже бывшие сотрудники МВД лишены званий, пенсий и льгот, возможности восстановления в органах внутренних дел. Осужденные получили до года «химии». В заключении они находились с августа.

С 9 августа Белоруссию сотрясают многотысячные манифестации противников пожизненного правления Лукашенко. Протестующие заявляют о сфальсифицированных президентских выборах и незаконном нахождении Лукашенко у власти. Они требуют новых выборов, прекращения полицейского террора и освобождения политзаключённых.