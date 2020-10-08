Нижний Новгород, 8 октября, 2020, 17:41 — ИА Регнум. В настоящее время карантин по коронавирусу и острым респираторным вирусным инфекциям введен уже в 143 классах школ Нижегородской области. Об этом сообщил министр образования региона Сергей Злобин, передает «НИА Нижний Новгород».

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По его словам, из-за карантина по COVID-19 были вынуждены закрыться две школы — в поселке Октябрьский на Бору и в селе Носовая в Краснобаковском районе. Еще две школы закрылись из-за карантина по ОРВИ.

Кроме того, на карантин по коронавирусу ушли 60 классов в 40 школах — в Нижнем Новгороде, а также в пяти городах и 16 районах Нижегородского региона.

Ситуация с ОРВИ продолжает ухудшаться — помимо полностью закрывшихся школ, оказались на карантине еще 83 класса в 25 школах, в том числе 61 класс в общеобразовательных учреждениях Нижнего Новгорода.

Помимо этого, наблюдается увеличение числа закрывшихся на карантин по COVID-19 групп в дошкольных образовательных учреждениях — сейчас их насчитывается уже 43 группы в 25 детских садах.