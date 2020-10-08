Екатеринбург, 8 октября, 2020, 17:23 — ИА Регнум. Уральский институт кардиологии временно прекратил госпитализацию больных в одно из отделений. Об этом заявил директор кардиоцентра Ян Габинский.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Как передаёт портал «Е1», закрытое подразделение было небольшим, на восемь пациентов. Там заболели пациент и несколько сотрудников.

«Во все остальные отделения мы принимаем больных», — заверил руководитель. Заболевшая медсестра была в отпуске, поэтому ни с кем не контактировала.

Как сообщало ИА REGNUM, в Свердловской области подтверждено 30 526 случаев заражения коронавирусом.