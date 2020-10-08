Санкт-Петербург, 8 октября, 2020, 17:44 — ИА Регнум. В Санкт-Петербурге продолжается заметный рост количества заразившихся коронавирусной инфекцией. Ежедневно в стационары госпитализируют около 400 человек. Чтобы не допустить переполнения городских больниц, с 12 октября в выставочном комплексе «Ленэкспо» откроется павильон №7, перепрофилированный под инфекционный госпиталь. Туда будут помещать пациентов со средней и тяжелой формой COVID-19.

Елена Молчанова ИА REGNUM Госпиталь «Ленэкспо»

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Условия там спартанские, но лучше, чем те, что были в первую волну эпидемии, заверил первый заместитель председателя Комитета по здравоохранению Санкт-Петербурга Андрей Сарана. На обновлённую ковидную лечебницу 8 октября посмотрел снаружи и изнутри корреспондент ИА REGNUM.

Павильон у воды

Всего в «Ленэкспо» будет развернуто 2449 коек, они разместятся в четырех павильонах. Первым откроется павильон №7 (корпус 5.5а), расположенный на живописном берегу Финского залива с видом на Западный скоростной диаметр. Он будет полностью отдан пациентам со средней и тяжелой формой заболевания.

Здесь будет развернуто 295 коек, оборудованных подачей кислорода и кнопками вызовов, соединенных с постами медсестёр. Также в павильоне будет работать реанимационное отделение на 15 коек.

«Сейчас все работы заканчивают строители, в пятницу сюда привезут технику и придут врачи, которым нужно освоиться и изучить все маршруты, в субботу придет клининг», — отметил Андрей Сарана.

В павильоне будет три блока — «А», «Б» и «Ц», каждый под своим цветом, что, как отметил чиновник, позволит избежать сложностей, с которыми сталкивались медики весной.

«Штат павильона уже укомплектован, он придет из Госпиталя для ветеранов войн — 40 врачей, плюс по три вспомогательных человека из персонала, — уточнил Сарана. — В дневную смену на посту будут работать пять врачей (смена с 08:00 до 16:00), три — в вечернюю ( 16:00—00:00 ) и два в ночную смену ( 00:00—08:00 )».

При этом в реанимации постоянно будут дежурить десять человек, у них будут 12-часовые смены. Врачам будут помогать 126 человек из числа среднего и младшего медперсонала и 30 волонтеров.

«В пиковую нагрузку мы готовы увеличить персонал до 60 человек в дневные часы, с 08:00 до 16:00», — уточнил замначальника Госпиталя для ветеранов войн Константин Семенцов.

Отметим, что в настоящий момент идет набор персонала для остальных павильонов, специалистов приглашают не только из разных клиник, но и из медицинских учебных заведений.

Не так, как было

По словам директора СПб ГБУ «Управление строительными проектами» Юрия Кабушки, при приспособлении павильона под временный госпиталь учитывались пожелания и недочеты, которые вскрылись в первую волну эпидемии. Тогда пациенты и персонал «Ленэкспо» жаловались на многочисленные проблемы, как организационного, так и бытового характера.

Теперь тут будет не только четкое разделение на половины для мужчин и женщин, но также подготовлены сразу 40 душевых, сделаны уклоны, соответствующие нормам СанПин, и 50 туалетных кабинок (которые будут оснащены антивандальными держателями туалетной бумаги), оборудованы в достаточном количестве ординаторские.

«Температура, которая должна поддерживаться в помещениях с присутствием больных, — 22 градуса тепла, мы обеспечим ее вне зависимости от каких-то климатических условий. Если будет необходимость, сюда будут подтянуты мобильные (обогревательные) станции», — уточнил Кабушка.

В павильоне для средних и тяжелобольных пациентов не будет ширм и перегородок, однако на каждую койку предусмотрен один металлический прикроватный шкафчик. В «весенней» версии госпиталя была только одна тумбочка на двоих.

Что касается медиков, для них предусмотрены не только ординаторские, между сменами врачи смогут отдохнуть в 60 двухместных номерах близлежащей гостиницы «Морской фасад».

Пациенты будут

На сегодняшний день в Петербурге ежесуточно выявляется по 450−460 инфицированных. Также за сутки госпитализируется около 380 человек, причем некоторые из них до этого неделю уже лечились амбулаторно, но их состояние ухудшилось, и потребовалась больничная койка.

Сейчас в Санкт-Петербурге перепрофилированы под COVID-19 уже 12 больниц, в которых на 8 октября свободно 11% коек. В то же время 5% из пациентов, находящихся в больницах, — с легкой степенью: их госпитализировали, поскольку по социальным причинам они не могут лечиться дома. При этом 223 пациента в настоящее время подключены к аппаратам ИВЛ (5,1% от всего коечного фонда).