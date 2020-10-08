Вашингтон, 8 октября, 2020, 17:09 — ИА Регнум. Предвыборный штаб кандидата в президенты США Джо Байдена объявил, что он согласен на проведение дебатов в виртуальном формате, 8 октября передает CNN.

Андрей Черкасский ИА REGNUM Дональд Трамп и Джо Байден

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: идёт волна — все новости»

Решение о проведении вторых дебатов Байдена и президента США Дональда Трампа в виртуальном формате было принято Комиссией по президентским дебатам в связи с тем, что трамп несколько дней назад переболел COVID-19.

Как сообщало ИА REGNUM, 8 октября Трамп уже заявил в телефонном интервью Fox Business, что не согласен на «виртуальные дебаты», считает их «смешными» и «не намерен тратить свое время».

Читайте также:Трамп заявил, что «экстремально помолодел» после лечения