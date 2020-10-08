Вашингтон, 8 октября, 2020, 16:40 — ИА Регнум. Президент США Дональд Трамп заявил 8 октября в телефонном интервью Fox Business, что не намерен участвовать в «виртуальных дебатах».

Иван Шилов ИА REGNUM Трамп

«Я не собираюсь тратить свое время на виртуальные дебаты… Это смешно» , — заявил Трамп.

Трамп добавил, что считает изменение формата дебатов попыткой помочь его сопернику от демократов Джо Байдену, которого президент США «легко победил в первых дебатах».

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