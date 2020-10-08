Москва, 8 октября, 2020, 16:33 — ИА Регнум. Переброска боевиков из Сирии в Нагорный Карабах зафиксирована Организацией Договора о коллективной безопасности, сообщил 8 октября в интервью телеканалу RT генеральный секретарь ОДКБ Станислав Зась.

Mada Media Сирийский боевик

Зась «Конечно, это не идёт на пользу нормализации отношений. Это представляет определённый вызов для организации».

Генсек ОДКБ добавил, что масштаб этой переброски трудно пока оценить.

Следите за развитием событий в трансляции: «Бои в Нагорном Карабахе — все новости»

Напомним, Армения является членом ОДКБ, как и Россия. Ранее российская и армянская стороны уже заявляли о переброске в Нагорный Карабах боевиков с Ближнего Востока, которые помогают азербайджанским ВС.