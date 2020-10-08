Санкт-Петербург, 8 октября, 2020, 15:59 — ИА Регнум. Во временном инфекционном госпитале «Ленэкспо» на Васильевском острове Петербурга в дневные часы (с 8 до 16 часов) одновременно будут работать до 50−60 человек медицинского персонала. Об этом сообщили 8 октября представители комитета по здравоохранению Санкт-Петербурга, передает корреспондент ИА REGNUM.

Елена Молчанова ИА REGNUM Госпиталь «Ленэкспо»

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В вечерние и ночные часы в госпитале будет присутствовать меньшее число медиков.

Напомним, госпиталь «Ленэкспо», после проведенной реконструкции расширенный почти до 2500 коек, примет первых пациентов после 12 октября. Стационар, как и во время первой волны эпидемии, будут обслуживать врачи из Госпиталя для ветеранов войн.

В «Ленэкспо» будут работать не менее 40 врачей, десять из которых посменно будут задействованы в реанимации. С пациентами на общем отделении будут работать 30 врачей, также посменно. Им будет помогать в сменах младший и средний медперсонал.

Для обеспечения сменности и удобства медиков для них снято 60 двухместных номеров в гостинице «Морской фасад» вблизи «Ленэкспо».

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Для работы в госпитале будут привлечены и волонтеры. Уже с понедельника к работе в «Ленэкспо» приступят порядка 30 волонтеров. «Они будут помогать принимать пациентов, обеспечивать социальный и психологический контакт с пациентами, уход за пациентами», — пояснили представители комздрава.

Среди волонтеров есть студенты-медики, однако основная часть не имеет медицинского образования.