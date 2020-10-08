Санкт-Петербург, 8 октября, 2020, 15:28 — ИА Регнум. В Петербурге ежедневно госпитализируется 380−390 человек с подтвержденным COVID-19 или подозрением на него. При этом ежедневно выявляется более 460 новых носителей. Как передает корреспондент ИА REGNUM, об этом сообщил первый заместитель председателя комитета по здравоохранению Санкт-Петербурга Андрей Сарана.

Елена Молчанова ИА REGNUM Андрей Сарана в «Ленэкспо»

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На утро четверга, 8 октября, в Петербурге были свободны 484 специализированные койки для таких пациентов, что составляет 11% от общего числа. Количество свободных коек приведено без учета мест в психбольницах, принимающих больных с профильными заболеваниями, заразившихся еще и ковидом.

В связи со скорым исчерпанием свободных коек 12 октября вновь запускается в работу полевой госпиталь в выставочном центре «Ленэкспо». Также возобновляет прием «коронавирнусных» пациентов Госпиталь для ветеранов войн на Народной улице в Невском районе.

По словам Андрея Сараны, на сегодняшний момент также готовы для приема больных 1350 коек федеральных медучреждений, которые были задействованы в первую волну пандемии, но для их использования необходимо обращение от администрации города в правительство РФ.

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За последние сутки в Петербурге зафиксирован 461 новый случай заражения коронавирусной инфекцией. Всего с начала пандемии выявлено 46 093 случая заражения. От COVID-19 скончались 3162 человека. Выздоровели 30 612 человек.