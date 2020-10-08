Санто-Доминго, 8 октября, 2020, 15:25 — ИА Регнум. На территории Доминиканской Республики впервые с марта открылись кинотеатры. Об этом сообщает Prensa Latina.

Иван Шилов ИА REGNUM Кинотеатр

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"В течение семи месяцев мы работали над возвращением [кинотеатров в обычный формат работы], поддерживая оборудование, сиденья, вестибюли, туалеты и все помещения в целом в оптимальных условиях обслуживания, уборки и санитарии», — сказал управляющий сети кинотеатров Caribbean Cinemas Зумая Кордеро.

Согласно правилам, кинозалы можно будет заполнять не более чем на 50% от общей вместимости. Помимо этого, билеты на киносеансы будут продаваться онлайн, а посетители будут обязаны использовать маски.