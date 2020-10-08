Тбилиси, 8 октября, 2020, 15:02 — ИА Регнум. ПЦР-тесты на коронавирус для тех, кто прибыл в Грузию из-за границы, по новому регламенту будут делать только в случае «подозрительных» результатов экспресс-тестов. Об этом, как передает пресс-служба минздрава, сообщил на брифинге руководитель Национального центра контроля заболеваний и общественного здоровья Амиран Гамкрелидзе.

Иван Шилов ИА REGNUM) Коронавирус

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Врач рассказал, что после обязательного восьмидневного карантина лицам, прибывшим из-за рубежа, проведут «быстрые» тесты на SARS-CoV-2, что позволит не ждать результатов лабораторных исследований и меньше держать людей в изоляции.

«Если результаты экспресс-тестов окажутся отрицательными, они, разумеется, будут свободны, а если получим подозрительный ответ, тогда им будет проведено ПЦР-тестирование», — сказал Гамкрелидзе.

Напомним, изначально лица, прибывшие из-за границы в Грузии должны были в течение двух недель находиться на карантине. После этого им проводили ПЦР-тест. Потом этот срок сократили до 12 суток. В сентябре приняли регламент, по которому ПЦР-тест проводился на восьмой день.