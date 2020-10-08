Минск, 8 октября, 2020, 14:00 — ИА Регнум. МИД Польши до 9 октября отзовёт из Белоруссии 32 дипломата. Соответствующее решение было принято МИД Польши согласно обнародованной 2 октября «рекомендации» МИД Белоруссии.

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В итоге численность польских дипломатов в Белоруссии сократится с 50 до 18 человек. МИД Литвы было рекомендовано сократить численность своих сотрудников в Белоруссии с 25 до 14 человек — Вильнюс также, после недолгих препирательств, был вынужден согласиться с решением МИД Белоруссии.

Одновременно с сокращением численности дипломатов начались проблемы с выдачей польских и литовских виз. Формально границы ещё закрыты в связи с пандемией. Однако по особым разрешениям граждане Белоруссии могли пересекать границу Евросоюза. Значительная часть таковых оформляла визы в польском консульстве в Гродно, которое приостанавливает свою работу на неопределённый срок.

Товарооборот и вовсе не попадал под ограничения. Сокращение персонала посольств, по оценкам экспертов, негативно скажется на торговле и в целом на экономических отношениях ЕАЭС и ЕС.

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Глава МИД Белоруссии Владимир Макей при оценке деятельности польских и литовских дипломатов как «крайне деструктивной» во время президентской кампании в Белоруссии, считают белорусские политологи, фактически озвучил мнение Александра Лукашенко. Евросоюз не признал последнего легитимным президентом.

Напомним, 2 октября Евросоюз и Белоруссия обменялись заявлениями о взаимном применении санкций. До этого постсоветские республики Прибалтики ввели санкции в отношении белорусских чиновников и силовиков, признанных виновными в фальсификации президентских выборов и брутальном подавлении мирных протестных манифестаций.

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