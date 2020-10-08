Волгоград, 8 октября, 2020, 13:34 — ИА Регнум. Двое мужчин скончались от осложнений, вызванных коронавирусом, за минувшие сутки в Волгоградской области. В обоих случаях примерную дату и возможный способ заражения инфекцией установить не удалось, сообщили 8 октября в региональном оперативном штабе.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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72-летнего жителя Новоаннинского района госпитализировали в крайне тяжёлом состоянии в реанимационное отделение местной центральной районной больницы. Второй жертвой стал 64-летний житель Михайловского района, который отказался от госпитализации в инфекционный госпиталь и лечился амбулаторно.

В волгоградских больницах, по данным регионального оперштаба на 8 октября, на лечении с подтверждённым коронавирусом находятся 1825 человек, в том числе 332 ребёнка.