Москва, 8 октября, 2020, 13:43 — ИА Регнум. За первые девять месяцев 2020 года в столице было выявлено и закрыто 49 нелегальных игорных заведений. Об этом сообщается на официальной странице департамента региональной безопасности и противодействия коррупции Москвы.

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В числе 49 игорных заведений было закрыто семь казино, пять залов игровых автоматов и 37 интернет-клубов. Из подпольных игорных заведений изъято 763 единицы игрового оборудования. В отношении организаторов незаконных азартных игр возбуждено 27 уголовных дел.

«Особое внимание уделено вопросам соблюдения законодательства в пунктах приема ставок букмекерских контор, на деятельность которых приходится 80% от общего количества жалоб жителей в сфере игорного бизнеса», — отмечено в сообщении.