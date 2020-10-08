Москва, 8 октября, 2020, 12:59 — ИА Регнум. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин 8 октября поручил завершить работу по поручению президента по гармонизации законодательства.

Иван Шилов ИА REGNUM Михаил Мишустин

На заседании правительства России Мишустин напомнил, что президент указал на неисполнение его поручений по гармонизации законодательства о физической культуре и спорте и законодательства об образовании.

«Давайте не доводить до того, чтобы президенту приходилось делать публичные замечания членам правительства», — сказал он.

Он попросил Минспорта, Минпросвещения и Минобрнауки завершить работу по гармонизации законодательства в месячный срок, а министру спорта выступить по этой теме с докладом через неделю.