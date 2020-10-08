Москва, 8 октября, 2020, 12:55 — ИА Регнум. Материал New York Times с подсчетами лечения Дональда Трампа нужно воспринимать в общем контексте. В США долгое время идут дискуссии о здравоохранении, заявил корреспонденту ИА REGNUM старший научный сотрудник Санкт-Петербургского института истории РАН, к. и. н Дмитрий Асташкин.

Иван Шилов ИА REGNUM Трамп

«В новое тысячелетие страна вступила с неэффективной, дорогой и громоздкой системой. Так, в 2007 году Майкл Мур снял документальный фильм Sicko о бедах здравоохранения США. Барак Обама шел на выборы 2008 года с призывом решить эти проблемы.

Реформу здравоохранения, начатую в 2010 году, так и назвали в его честь — Obamacare. Грубо говоря, ее цель — сделать медицинскую помощь доступнее за счет увеличения расходов бюджета и налогов для богатых.

Реформа стала символом достижений Обамы и, шире, Демократической партии США. А вот республиканец Трамп настроен резко против Obamacare и весь свой срок призывал к отмене преобразований.

Пандемия резко обострила дискуссию о здравоохранении в США. Так что New York Times внесла новую лепту в долгий спор. Газета намекает, что пока богатые выздоравливают, бедные умирают.

Даже тесты на COVID-19 разоряют американцев (New York Times приводит цену в 1394 доллара). Таким образом, цена лечения Трампа стала новым аргументом в предвыборном споре левых и правых, демократов и республиканцев», — высказал свое мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, президент США Дональд Трамп вылечился от коронавируса и приступил к своим обязанностям. По данным NYT, лечение Трампа стоило свыше $100 000 за три дня.

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