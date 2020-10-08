Екатеринбург, 8 октября, 2020, 13:11 — ИА Регнум. В Свердловской области выписали по выздоровлении ещё 129 человек, у которых выявляли COVID-19. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в оперштабе региона.

Иван Шилов ИА REGNUM) Коронавирус

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Теперь в регионе подтверждено 22 632 таких выписок. Для сравнения, 7 октября 2020 года власти заявляли, что выписали 120 человек.

Продолжается лечение 130 пациентов в тяжёлом состоянии (115 — в реанимации, из них 56 — на ИВЛ), 607 — в состоянии средней тяжести. Ещё ряд пациентов чувствуют себя удовлетворительно.

Как сообщало ИА REGNUM, в Свердловской области скончались от COVID-19 уже 633 человека.