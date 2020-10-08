Москва, 8 октября, 2020, 12:43 — ИА Регнум. Глава Роспотребнадзора Анна Попова привилась вакциной от коронавируса центра «Вектор». Об этом она заявила 8 октября в эфире телеканала «Россия 24».

Иван Шилов ИА REGNUM Вакцина

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус наступает: в России ужесточают меры — все новости»

»Я в самом деле привилась вакциной. Вакцина нашего центра «Вектор». Привилась и Татьяна Алексеевна Голикова, заместитель председателя правительства. Я чувствую себя хорошо, и знаю, что Татьяна Алексеевна тоже чувствует себя хорошо, потому что мы, конечно же, обмениваемся информацией о том, как переносится эта вакцина», — сказала она.

Попова отметила, что уже получена и вторая доза вакцины.

«Ситуация такова, что никаких осложнений, никакой реакции — ни температурной, ни покраснений — не было», — рассказала руководитель Роспотребнадзора.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Федеральный институт промышленной собственности выдал научному центру вирусологии и биотехнологии «Вектор» патенты на вакцину «ЭпиВакКорона». Процесс регистрации вакцины планируется завершить к середине октября.