Москва, 8 октября, 2020, 11:48 — ИА Регнум. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл ушёл на карантин по причине контакта с человеком, больным COVID-19. Об этом говорится в патриаршем послании братии Троице-Сергиевой лавры в день памяти преподобного Сергия Радонежского, текст которого опубликован на сайте РПЦ.

Дарья Антонова ИА REGNUM Патриарх Кирилл

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"С глубочайшим сожалением хотел бы засвидетельствовать, что не могу в этот раз разделить радость молитвенного общения со всеми вами. Причиной этого стали мои недавние контакты с человеком, у которого была обнаружена коронавирусная инфекция», — цитирует патриарха пресс-служба.

По его словам, срок карантина, предписанный врачами, ещё не истёк, и в этой связи патриарх Кирилл «посчитал невозможным» подвергать окружающих риску заражения.