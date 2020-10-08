Степанакерт, 8 октября, 2020, 11:28 — ИА Регнум. Путь к долгосрочному миру лежит через международное признаниеНагорно-Карабахской Республикив качестве самостоятельного субъекта, не являющегося ни частью Армении, ни частью Азербайджана, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин в среду, 8 октября, комментируя высказывания премьер-министра Армении Никола Пашиняна.

Иван Шилов ИА REGNUM Карабах

Как сообщалось ранее, Пашинян заявил, что и Армения, и Нагорный Карабах готовы идти на компромисс, но только в том случае, если на «зеркальные уступки» пойдет и Азербайджан.

« То, что решение конфликта в Нагорном Карабахе возможно только на пути взаимных уступок, не подлежит сомнению. Хорошо, что в Ереване исходят из этого. Думаю, что и в Степанакерте это понимают. Теперь важно, чтобы на эту позицию встали в Баку.

Создание вокруг Нагорного Карабаха пояса безопасности стало насущной необходимостью в итоге войны, в обстоятельствах постоянной агрессивно декларируемой установки Азербайджана на решение нагорно-карабахской проблемы силой. Эта установка в настоящее время и проводится им в жизнь. Вернее, — в смерть.

Надо сказать, что международные участники урегулирования, к сожалению, продемонстрировали за последние годы лишь своё бессилие предложить сторонам конфликта план, который был бы для них приемлем, обеспечивал бы в этом регионе долгосрочный мир и стабильность. Главное же заключается в том, что они вели дело так, что стала возможной новая попытка Баку «решить» нагорно-карабахскую проблему силой. Более того, они продемонстрировали такую слабость, что Азербайджан посчитал, что сможет навязать и им, и Армении ещё и участие в процессе урегулирования Турции, которое это самое урегулирование на справедливой основе с должными гарантиями для народа Нагорно-Карабахской Республики исключает.