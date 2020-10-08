Москва, 8 октября, 2020, 10:07 — ИА Регнум. Медицинские маски имеют эффект только в сочетании других мер профилактики в виде мытья рук, дезинфекции других предметов и соблюдения социальной дистанции. Об этом заявили в пресс-службе Роспотребнадзора.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Медицинская маска

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"Маски эффективны только в сочетании с другими методами профилактики (частое мытье рук, дезинфекция предметов, дистанция), и потребность в их использовании различна у разных групп людей и в разных ситуациях», — говорится в сообщении.

Отмечается, что маски задерживают капли влаги, образующиеся при чиханье и кашле, в которых могут быть вирусы, и при их использовании в воздух попадает меньше заражённых частиц. В этой связи ведомство рекомендует носить маски медицинским работникам и лицам, ухаживающим за больными, а также тем, кто посещает общественные места.

Роспотребнадзор напомнил также о необходимости менять маску через два-три часа регулярного использования и о том, что одноразовые маски нельзя использовать повторно даже в случае обработки. Дома использованную маску нужно поместить в отдельный герметичный пакет, закрыть его и выбросить в мусорку.