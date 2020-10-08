Новосибирск, 8 октября, 2020, 09:11 — ИА Регнум. В Новосибирской области началась вторая волна коронавируса. Об этом сообщила главный инфекционист региона Лариса Позднякова.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус наступает: в России ужесточают меры — все новости»

»Сейчас, безусловно, вторая волна по всем эпидемиологическим законам, естественно, сейчас это более тяжёлые пациенты», — цитирует Позднякову «Сиб.фм».

Она уточнила, что стало больше «тяжелых» пациентов с коронавирусом. Чаще всего госпитализируют лиц старше 65 лет.

Как сообщало ИА REGNUM, в Новосибирской области, по данным на утро сегодня, 8 октября, за прошедшие сутки выявлено 92 новых случая заражения коронавирусом.

Читайте также: В Новосибирской области отмечен суточный прирост пациентов с коронавирусом