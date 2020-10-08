Мурманск, 8 октября, 2020, 08:35 — ИА Регнум. Многолетняя эпопея вокруг судьбы «Мурманского морского пароходства», которое обеспечивало основную долю грузоперевозок под российским флагом в Арктике, завершена. Арбитраж Мурманской области закончил первый этап в процедуре несостоятельности — наблюдение, продлившееся с марта 2020 года, и признал компанию банкротом. Вердикт суда пока не изготовлен, потому его подробности неизвестны, передаёт ИА REGNUM.

bsivko Адмирал Ушаков у причала. Кандалакшский залив, Мурманская область

После наблюдения в деле перешли к конкурсному производству, признав должника банкротом. Известно, что этап продлится полгода — до 6 апреля 2021 года. Исполнять обязанности конкурсного управляющего пока будет Владимир Рябченков. Постоянного управляющего выберут на заседании суда 29 октября.

С апреля в отношении пароходства действовал мораторий на банкротство. Его срок истёк к началу октября 2020 года.

Как ИА REGNUM ранее сообщало, компания вела свою историю с 1939 года. Её крупным акционером на момент подачи иска был Николай Куликов и аффилированные с ним компании. Куликов входил в совет директоров.

К руководству пароходства были претензии по выплате заработной платы, а также крупные долги ему вменяли кредиторы. Только один Сбербанк выставил счёт на несколько миллиардов рублей.

Имущество на 1,5 млрд: дело против «Мурманского пароходства» приостановлено