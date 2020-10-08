Москва, 8 октября, 2020, 08:15 — ИА Регнум. Торги по нефти 7 октября завершились ростом. Цена на нефть сорта Brent повысилась на 0,62%, до $42,13. Рост затормозился из решения Дональда Трампа прекратить переговоры с демократами о пакете экономической помощи, что вызвало бегство из рисковых активов и укрепление доллара США, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ИАЦ «Альпари» Владислав Антонов.

Иван Шилов ИА REGNUM Нефтерубль

Трамп заявил, что готов подписать некоторые меры стимулирования. Конгресс проголосовал за законопроекты правительства, которые, в частности, включают пакет мер по поддержке авиакомпаний.

Падение цен сдерживалось ограничениями со стороны предложения. Шесть морских нефтяных и газовых месторождений закрылись в понедельник из-за забастовки, что привело к сокращению производственных мощностей Норвегии на 8%.

Профсоюз Lederne заявил 6 октября, что он расширит нефтяную забастовку с 10 октября, если не будет достигнуто соглашение о заработной плате.

Ураган «Дельта» находится в Мексиканском заливе. Он ослаб с 4-й категории до 1-й категории, но, по прогнозам, может опять усилиться до 3-й категории. Компании обеспечили безопасность морских платформ и эвакуировали рабочих.

Президент США Дональд Трамп объявил режим чрезвычайной ситуации в штате Луизиана, к которому приблизился ураган «Дельта». Губернатор штата Луизиана Джон Бел Эдвардс заявил, что в штате началась подготовка к урагану, который к концу недели начнет движение на север к американскому побережью.

Согласно последним данным минэнерго США, запасы нефти в США на прошлой неделе выросли на 501 тыс. баррелей, до 492,927 млн баррелей (прогноз был — 1,2 млн баррелей). Запасы бензина сократились на 1,435 млн баррелей и составили 226,747 млн баррелей (прогноз был — 500 тыс. баррелей).

Запасы дистиллятов увеличились на 962 тыс. баррелей, достигнув 171,796 млн баррелей (прогноз был — 1,1 млн баррелей). Добыча нефти повысилась на 300 тыс., до 11 млн баррелей в сутки.

Сегодня, 8 октября, на торгах в Азии нефть сорта Brent торгуется на уровне $42,02 (-0,27%). Новостной фон на стороне покупателей. Они по-прежнему способны закрепиться выше сопротивления $42,80 и продолжить рост до уровня $44,50.

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