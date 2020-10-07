Ереван, 7 октября, 2020, 23:02 — ИА Регнум. Признание независимости Нагорного Карабаха международным сообществом остановит эскалацию конфликта в Закавказье, заявил 7 октября премьер-министр Армении Никол Пашинян в интервью EuroNews.

Иван Шилов ИА REGNUM Никол Пашинян

Пашинян «Если мы хотим остановить гуманитарную катастрофу, если мы хотим предотвратить дальнейшую эскалацию этого конфликта, международное сообщество должно проявить решимость и признать независимость Нагорного Карабаха».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Пашинян заявил, что ни Ереван, ни Степанакерт не начинали войну с Азербайджаном.