Рим, 7 октября, 2020, 22:01 — ИА Регнум. Режим ЧС в Италии продлен до 2021 года, такое решение приняло правительство страны в среду, 7 октября.

Russian.news.cn Пандемия коронавируса в Италии

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Также министры утвердили постановление, в соответствие с которым власти регионов могут ужесточать общенациональный антикоронавирусный режим, но не могут его смягчать.

По даннымна 7 октября, в Италии умерли36 061человек с подтвержденным диагнозом «коронавирусная пневмония», за последние сутки этот показатель увеличился на31(днем ранее — на28). Выздоровели235 303человека, за сутки этот показатель увеличился на1204(днем ранее — на1418). Число подтвержденных носителей выросло на3678(днем ранее — на2677) — это самый высокий показатель с апреля 2020 года. С учетом выздоровевших и погибших общее число носителей коронавируса за всё время эпидемии составляет333 940.

В настоящее время заражены62 756человек — на1231больше, чем днем ранее. Количество актуально заражённых (непрерывно снижавшееся с конца апреля до начала июля) растёт ужечуть большедвух месяцев, за это время увеличилосьболее чем в пятьраз. При этом гораздо медленнее увеличивается количество умерших: врачи связывают это с изменением среднего возраста заражённых — теперь это почти всегда молодые люди и люди среднего возраста.