Москва, 7 октября, 2020, 20:51 — ИА Регнум. Основной рост заболеваемости коронавирусом в России наблюдается среди людей в возрасте 30−49 лет. Об этом сообщила 7 октября глава Роспотребнадзора Анна Попова.

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"В основном болеют люди от 30 до 49 лет, самая высокая заболеваемость», — сказала она в эфире программы «Вести» на телеканале «Россия 1».

Также Попова отметила, что в осеннем сезоне растёт число случаев заболевания людей старше 60 лет. «И это плохой признак, потому что люди старше 60 лет болеют тяжелее», — подчеркнула она.

Доля несовершеннолетних среди инфицированных коронавирусом пока увеличилась незначительно, сказала глава Роспотребнадзора. Она также отметила, что ведомство пока не фиксирует распространения заболевания в учебных заведениях.