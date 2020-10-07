Ростов-на-Дону, 7 октября, 2020, 20:33 — ИА Регнум. В Ростове-на-Дону на день раньше запланированного срока открыт третий госпиталь для пациентов с коронавирусом. COVID-стационар на 400 коек развёрнут на базе областной клинической больницы. Об этом ИА REGNUM сообщили в министерстве здравоохранения Ростовской области 7 октября.

Donland.ru Палата в госпитале для больных COVID-19 в Ростовской области

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Всего стационар для больных COVID-19 сможет принять 670 человек. Пока 270 коек находятся в резерве. Лечебное учреждение продолжит оказывать различные виды специализированной медицинской помощи, по-прежнему работают консультативная поликлиника и поликлиника кардиохирургического центра.

В госпитале введена новая схема движения по корпусу, возведены перегородки, смонтированы герметичные шлюзовые камеры. Всё это обеспечит безопасное перемещение между «красной» и «чистой» зонами. У отдельного выезда оборудована площадка обработки транспорта, движение которого будет осуществляться строго по нанесённой разметке. Медперсонал прошёл обучение и инструктаж по работе с пациентами. В учреждении проведена дополнительная кислородная разводка, смонтировано несколько десятков новых точек.

На оснащение госпиталя было направлено более 570 млн рублей из федерального и областного бюджетов, помощь оказали предприниматели.

ИА REGNUM напоминает, что 2 октября донской губернатор Василий Голубев проинформировал об открытии госпиталя на базе областной клинической больницы. Стационар предполагалось развернуть 8 октября.