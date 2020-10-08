Скопье, 8 октября, 2020, 14:12 — ИА Регнум. У министра культуры Северной Македонии Ирена Стефоска и членов ее кабинета был выявлен коронавирус. Об этом сообщило албанское новостное агентство Telegrafi 7 октября.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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На данный момент чиновники находятся на самоизоляции. Министр намерена продолжить работать из дома.

По словам Стефоски, в подчиненном ей ведомстве все посетители носят маски и соблюдают социальную дистанцию.

В настоящий момент в Северной Македонии наблюдается значительный рост числа ежедневно выявляемых носителей коронавируса: только за 7 октября было выявлено свыше 300 человек, что почти в два раза выше среднего показателя.