Москва, 7 октября, 2020, 20:02 — ИА Регнум. Мэр Москвы Сергей Собянин дал губернаторам новые вводные по введению карантина на фоне ухудшения ситуации с коронавирусом. Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на участников заседания рабочей группы Госсовета по борьбе с COVID-19, состоявшегося 7 октября.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Карантин

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"Собянин обсудил с участниками заседания ужесточение карантинных мер, необходимость соблюдения масочного режима. Но подчеркнул, что в отличие от весеннего карантина экономику останавливать не надо», — рассказал собеседник издания.

Отмечается, что практически сразу после заседания главы регионов начали в ускоренном режиме вводить новые ограничительные меры. Так, в Свердловской области органам власти и подведомственным учреждениям дано распоряжение уже с 8 октября перевести в режим дистанционной работы 30% своих сотрудников.

Неназванный источник агентства в Свердловской власти сообщил, что переход на «удалёнку» ожидался только с понедельника, 12 октября, однако после заседания рабочей группы «риторика стала более жёсткой».

В пресс-службе мэрии Москвы сообщили, что на состоявшемся заседании обсуждались различные вопросы по борьбе с коронавирусом, в том числе темпы распространения инфекции, загрузка коечного фонда, дополнительные меры защиты пожилых граждан.