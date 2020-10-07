Париж, 7 октября, 2020, 20:03 — ИА Регнум. Франция и Германия повторно осудили Россию за «отравление» российского блогера Алексея Навального после того, как ОЗХО нашла в крови последнего ингибиторы холинэстеразы, контролируемые Конвенцией по запрещению химического оружия. Об этом в среду, 7 октября, сообщает внешнеполитическое ведомство Франции.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Отравление

В совместном коммюнике Франции и Германии, опубликованном на сайте французского МИД, говорится об «ужасной попытке убийства, противоречащей базовым принципам демократии и политического плюрализма».

Также страны выразили свое недовольство «новым шокирующим актом применения химического оружия всего через два года после использования Россией подобного оружия на территории Великобритании», имея в виду скандал с «отравлением» Скрипалей.

Напомним, 6 октября ОЗХО объявила, что нашла крови и моче Навального отравляющие вещества.