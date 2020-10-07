Бишкек, 7 октября, 2020, 19:24 — ИА Регнум. Киргизские депутаты запустили процедуру импичмента президента Сооронбая Жээнбекова, сообщили 7 октября в парламенте Киргизии.

President.kg Сооронбай Жээнбеков

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, призыв к отставке Жээнбекова выдвинули участники беспорядков, продолжающихся три дня.

Ранее 7 октября глава государства заявил, что начал переговоры с представителями различных политических сил.

Протесты в Киргизии начались 5 октября 2020 г. — после оглашения предварительных результатов парламентских выборов, которые в итоге под давлением протестующих были признаны недействительными.