Баку, 7 октября, 2020, 18:50 — ИА Регнум. Армяне и азербайджанцы после окончания войны в Нагорном Карабахе не должны быть разделены, они могли бы жить вместе — как в конце 1980-х гг., заявил 7 октября азербайджанский президент Ильхам Алиев в интервью Первому каналу.

President.az Интервью Ильхама Алиева Первому каналу

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По словам Алиева, после того как ситуация в Нагорном Карабахе будет урегулирована, «азербайджанское население должно вернуться на оккупированные территории». При этом он сослался на Мадридские принципы, в которых указано, что перемещённые лица могут вернуться в места своего проживания.

Алиев «Таким образом, после того как будет достигнуто мирное соглашение, а я надеюсь, что это произойдёт, тогда азербайджанцы возвращаются в Нагорный Карабах и будут жить там, где и жили».

По словам азербайджанского президента, по окончании «оккупации армянское и азербайджанское население Нагорного Карабаха должно жить вместе, как это и было на протяжении многих лет». Он напомнил, что в Нагорном Карабахе население в конце 1980-х на три четверти состояло из армян и на четверть — из азербайджанцев.

Напомним, Мадридские принципы — это предложенные Минской группой ОБСЕ основные принципы урегулирования конфликта в Нагорном Карабахе. Они были предложены сторонам конфликта 13 лет назад.