Санкт-Петербург, 7 октября, 2020, 18:35 — ИА Регнум. Губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова с трибуны городского Заксобрания обвинили в управленческом бессилии и желании «законсервировать» город до полного его «изничтожения», передает корреспондент ИА REGNUM.

ИА REGNUM Александр Беглов

Столь экспрессивно и резко выразился депутат от КПРФ Александр Рассудов, пока представлял законопроект о штрафах за незаконную торговлю. У него поинтересовались, как быть с тысячами договоров на аренду земли, у которых истек срок и которые мертвым грузом лежат в комитете имущественных отношений Смольного.

В ответ Рассудов вспомнил, как 7 октября, в начале сегодняшнего заседания парламента, единоросс Сергей Никешин уже пожаловался на то, что Смольный два года тормозит внесение законопроекта о новых зеленых зонах, а также и других проектов в градостроительстве и городском хозяйстве.

«Сегодня уже не раз звучало в стенах зала, что более года у нас органы исполнительной власти… Есть хорошая такая шутка: нас никто не поставит на колени, мы как лежали, так и лежать будем. Это вот исключительно про наши органы исполнительной власти, которые полностью забетонировали, зацементировали все нормальные действия. Мне кажется, губернатору Беглову, если ему законсервировать город — вот это будет нормальная ситуация. И мы будем представлять собой такие веселые огурчики внутри этой консервации. К сожалению, органы исполнительной власти за наши с вами деньги не выполняют ровно то, ради чего они созданы. И мы каждое заседание говорим об этом. И в рамках балконной амнистии, и в связи с теми безобразиями, которые творятся в сфере предоставления земельных участков, в связи с очередной волной ковидной истерии», — заявил Рассудов.

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Депутат напомнил, что Смольный должен был провести общественные слушания нового проекта Генерального плана Петербурга, но до сих пор не сделал этого. Кроме того, комиссия по землепользованию и застройке даже не заседает несколько месяцев подряд.

«И у нас везде так. Понимаете, у меня ощущение, что Александра Дмитриевича Беглова пришли, чтобы он доделал то, что не удалось сделать никому — просто изничтожить наш город. Других ассоциаций у нас нет. При этом человек рассказывает, как у нас всё хорошо. У нас в 12 раз за последнее время увеличилось количество безработных — с 10 до 100 с лишним тысяч — а у человека всё хорошо. Нет, я не сомневаюсь, что у Александра Дмитриевича всё хорошо. У других плохо», — заключил Рассудов.

Добавим, что мнение Рассудова не разделяет руководство Законодательного собрания Петербурга. Так, 23 сентября, в ходе церемонии подписания Совместного плана законопроектной работы Заксобрания и губернатора Санкт-Петербурга на 2020−2021 годы спикер парламента Вячеслав Макаров заявил, обращаясь к Беглову: «Все депутаты Законодательного собрания благодарны Вам, Александр Дмитриевич, за мудрое руководство городом уже в течение двух лет в непростых условиях. Вместе мы трудимся ради блага петербуржцев, преодолеваем все сложности и испытания».

Александр Беглов в свою очередь выразил благодарность Вячеславу Макарову и всему депутатскому корпусу за оперативную работу в период пандемии коронавирусной инфекции.

Добавим, что в совместный план законопроектной работы на парламентский год включено 24 законопроекта. Среди них — инициативы о расширении возможности применения материнского капитала, поощрении социально ответственных работодателей, об опеке и попечительстве, о защите и поощрении капиталовложений в петербургскую экономику, организации иммунопрофилактики инфекционных заболеваний и другие.