Париж, 7 октября, 2020, 17:57 — ИА Регнум. В выступлении на телеканале France Info по случаю выхода своей новой книги бывший советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон заявил, что, по его мнению, президент США Дональд Трамп«не уважает» своего французского коллегу Эммануэля Макрона.

White House Эммануэль Макрон и Дональд Трамп

В речи по поводу выхода книги о полутора годах, проведенных политиком в Белом доме, Болтон предположил, что «Макрон пытался установить личные отношения с Трампом», однако сам «Трамп Макрона не уважает».

«Наверное, Трамп думает, что все люди делятся на две категории: победители и проигравшие, — продолжил Болтон. — В его глазах существует только один победитель — это Дональд Трамп. Остальные — проигравшие».

Напомним, 5 октября Россия, США и Франция — три страны — сопредседатели Минской группы ОБСЕ — опубликовали совместное заявление c призывом к прекращению огня в Нагорном Карабахе.