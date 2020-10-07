Баку, 7 октября, 2020, 17:41 — ИА Регнум. Турция должна участвовать в посреднической миссии по урегулированию ситуации в Нагорном Карабахе, заявил 7 октября азербайджанский президент Ильхам Алиев в интервью Первому каналу.

Иван Шилов ИА REGNUM Реджеп Тайип Эрдоган и Ильхам Алиев

Алиев «Безусловно, Турция как великая страна, как наш сосед, сосед на Южном Кавказе имеет полное право принять участие в посреднической миссии, которая будет осуществлена по окончании активных боевых действий».

Он добавил, что 28 лет конфликт в Нагорном Карабахе не завершается. Значит, нужно пересматривает подходы, отмечает азербайджанский лидер, нужно опираться на тех, кто может реально помочь разобраться с этим конфликтом.

Алиев «И, конечно, в первую очередь, я считаю, это Турция и Россия».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Париж обвиняет Турцию в военной вовлечённости в противостояние в Нагорном Карабахе и в создании риска интернационализации этой войны.