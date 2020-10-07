Москва, 7 октября, 2020, 17:22 — ИА Регнум. У главы компании «Роснано» Анатолия Чубайса выявлена коронавирусная инфекция. Об этом он сам сообщил 7 октября на своей странице в Facebook.

Иван Шилов ИА REGNUM Анатолий Чубайс

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"После командировки получил положительный тест на ковид. Есть небольшая температура и кашель», — написал Чубайс.

Он отметил, что «перешёл на самоизоляцию, но работоспособность полностью сохраняется».

Глава «Роснано» также сообщил, что компания продолжает работать в удалённом режиме, и теперь он «лишний раз убедился в правильности этого решения».