Тбилиси, 7 октября, 2020, 16:25 — ИА Регнум. В текущем году Грузия закупит в два раза больше доз вакцины для профилактики гриппа, чем обычно. Об этом, как сообщает пресс-служба министерства здравоохранения страны, 7 октября на брифинге сообщила глава минздрава Грузии Екатерина Тикарадзе.

Иван Шилов ИА REGNUM Вакцина

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Как рассказала министр, в этом году в первую очередь планируется прививать от гриппа лиц, находящихся в группе риска, а потом всех желающих. В минздраве решили, что теперь получить вакцину захочет больше жителей Грузии, чем раньше.

«Каждый гражданин сможет узнать, входит ли он в группу риска, и, следовательно, будет вакцинирован в рамках этих групп риска. Мы продолжаем работать с другими гражданами и поэтому удвоили количество вакцин, которые закупаем каждый год», — сказала Тикарадзе.

Она отметила, что первые партии вакцины от гриппа должны привезти в Грузию после 10 октября.

Стоит отметить, что ранее директор Тбилисской инфекционной больницы, профессор Тенгиз Церцвадзе заявил, что эпидемия гриппа в этом году в Грузии будет слабее, чем обычно. По мнению врача это будет вызвано тем, что меры для профилактики коронавируса, которые приняты в стране, также будут препятствовать распространению гриппа.